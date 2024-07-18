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Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

Мария Николишин
18 июля 2024, 14:59
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Ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы их сбить, сказал Зеленский.
Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского
По словам Зеленского, военные аэродромы РФ должны быть уничтожены / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Чем эффективнее будет украинская противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, "мы можем направить эту войну к её справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей".

"Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет - все это должно быть уничтожено. Это не только ликвидирует некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать войну", - подчеркнул Зеленский.

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Он также добавил, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами.

"Я обращаюсь ко всем лидерам, которые способны способствовать необходимой храбрости. Эти шаги должны быть сделаны", - подчеркнул президент Украины.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары по аэродромам РФ - что известно

Напомним, Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 апреля Служба безопасности Украины использовала беспилотники для ударов по авиабазе "Кущевская", а также Ильскому и Славянскому НПЗ в Краснодарском крае.

В ночь на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военному аэродрому во временно оккупированном Крыму. В результате атаки было уничтожено или критически повреждено несколько объектов России.

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