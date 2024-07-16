Кулеба назвал главные цели ударов ВСУ западным оружием по территории РФ

Необходимо поддержать использование Украиной западного оружия против законных военных целей в РФ, говорит глава МИД.

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Дмитрий Кулеба прокомментировал удары по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: U.S. Army, УНИАН

Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что необходимо поддержать использование Украиной западного оружия против законных военных целей на территории РФ. Об этом он сказал во время онлайн-обращения к литовским дипломатам на ежегодном совещании чрезвычайных и полномочных послов Литовской Республики в Вильнюсе

"Мы должны уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы на наши позиции, города и громады. Это значительно ослабит российский воздушный террор. Буду благодарен за вашу помощь в убеждении партнеров в необходимости сделать это решение реальностью", - добавил Кулеба.

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Глава МИД также отметил важность использования возможностей НАТО для защиты по крайней мере части украинского неба на западе страны.

"Сбивание смертоносных российских ракет и беспилотников не делает другие государства сторонами конфликта. Это гуманитарная задача. Нам нужна эта решимость", - подытожил он.

Разрешение на удары ВСУ по РФ улучшило ситуацию на фронте

Как уточняет CNN, предоставленное разрешение США и других союзников использовать западное оружие украинцам для ударов внутри России имело огромное влияние на ситуацию на фронте.

Солдаты на передовой говорят, что западные поставки начинают менять ситуацию к лучшему - особенно учитывая то, что теперь они могут использовать арсенал для нанесения ударов через границу.

"Мы разворачиваем эффективные системы вооружения на тех участках, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии, и наблюдается значительное замедление российского продвижения", - рассказал Иван, офицер 148-й артиллерийской бригады.

СМИ отмечает, что возможность повторной оккупации Россией части Харьковской области убедила некоторых ключевых союзников Украины, в том числе - США, снять ограничения. Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.

"Украина начала наносить удары HIMARS по целям в Белгородской области и заставила россиян отодвинуть свои системы С-300, из которых они наносили удары по Харькову, гораздо дальше, так что теперь Харьков находится вне зоны досягаемости российских систем С-300", - сказал Конрад Музыка, независимый оборонный аналитик и директор Rochan Consulting.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары западным оружием по территории РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может наносить удары по территории РФ, чтобы сдержать наступление оккупантов на Харьковском направлении, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что речь идет о территориях вблизи Харьковской области.

Напомним, что Украина мощно ударила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США. Известно, что Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение на удары по России. Сейчас на вооружении Украины есть такое французское оружие как артиллерийские установки CAESAR, TFR-1, броневики VAB, а также крылатые ракеты дальностью поражения до 250 км SCALP.

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