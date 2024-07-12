Британия не разрешала Украине использовать Storm Shadow на территории РФ – The Telegraph

Разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания.

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Великобритания опровергли разрешение бить ракетами Storm Shadow по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: ​x.com/ZelenskyyUa, скриншот видео ​

Великобритания не давала Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Это стало неловким дипломатическим моментом для британского премьер-министра Кира Стармера.

В четверг, 12 июля, на Даунинг-стрит заявили, что политика правительства "не изменилась" в отношении развертывания ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра, предполагавшие, что он ослабляет ограничения на использование ракет, передает The Telegraph.

Отмечается, что британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в оккупированном Крыму и на материковой части Украины, но запретило стране использовать их для поражения целей на территории России. Британские чиновники обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с мировыми лидерами на саммите НАТО в Вашингтоне, объявил в среду вечером, что ему было предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет в России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал Зеленский в соцсети X (Twitter).

Источники издания отметили, что разрешение применять ракеты Storm Shadow по территории России не является "решенным делом".

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "более сложная", чем предполагал президент Украины. Собеседники издания добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания.

Как известно, производством ракет Storm Shadow совместно с Великобританией занимается Франция.

"Этого не произойдет", — добавил источник, отвечая на вопрос, запустит ли Украина ракеты Storm Shadow по территории России.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Применение Storm Shadow для ударов по России

11 июля издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Удары по территории России западным оружием - последние новости

Администрация президента США Джо Байдена сняла ряд ограничений, до этого считавшихся "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

9 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ.

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