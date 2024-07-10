На фоне отправки F-16: Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии практическую реализацию решения о разрешении Украине бить по России ракетами Storm Shadow.

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Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. В частности, в рамках переговоров речь шла о практическом применении британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ на фоне начала поставок в Украину самолетов F-16. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмм-канале.

Владимир Зеленский поблагодарил Британию за все финансовые и военные пакеты помощи для Украины.

"Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал Зеленский. видео дня

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Передача Украине самолетов F-16 - удары ракетами Storm Shadow по военным целям РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Великобритания и Франция не установили четких ограничений по применению Storm Shadow/SCALP по военным целям в России. Дальности этих ракет (250 км) достаточно для ударов по аэродромам в Белгородской и Курской областях, откуда враг ведет обстрел Харькова, говорится в материале BBC.

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