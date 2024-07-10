На фоне отправки F-16: Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. В частности, в рамках переговоров речь шла о практическом применении британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ на фоне начала поставок в Украину самолетов F-16. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмм-канале.
Владимир Зеленский поблагодарил Британию за все финансовые и военные пакеты помощи для Украины.
"Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал Зеленский.видео дня
Удары по России
Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.
Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.
Передача Украине самолетов F-16 - удары ракетами Storm Shadow по военным целям РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.
Великобритания и Франция не установили четких ограничений по применению Storm Shadow/SCALP по военным целям в России. Дальности этих ракет (250 км) достаточно для ударов по аэродромам в Белгородской и Курской областях, откуда враг ведет обстрел Харькова, говорится в материале BBC.
Другие новости:
- США отправляют "Томагавки" ближе к РФ: это впервые со времен холодной войны
- Украина работает с Турцией над новым истребителем пятого поколения - детали
- Орбан отказался от участия в миссии Украина-НАТО - что заявил премьер Венгрии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред