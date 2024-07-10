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США отправляют "Томагавки" поближе к РФ: это впервые с времен холодной войны

Яна Ставская
10 июля 2024, 21:27
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Любая цель в России станет достижима для ударов США и союзников.
США отправляют
В США хотят соблюдать баланс стратегического вооружения в Европе / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот видео

США впервые с времен холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2,5 тыс км, говорится в заявлении Белого дома.

Решение было принято в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

Развертывание огневых средств большой дальности начнется в 2026 году "в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем".

видео дня

Отмечается, что в систему огневых средств войдут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе.

Благодаря этому военному потенциалу НАТО сможет поразить практически любую цель в России, пишет, в свою очередь, Spiegel.

К слову, США вывели из Германии все оружие дальнего действия в конце 1990-х годов после окончания холодной войны.

В Берлине аргументировали решение разместить у себя "Томагавки" тем, что Россия, размещая свое стратегическое вооружение в Калининграде, "создает дисбаланс" по сравнению с НАТО.

Что известно о Der Spiegel?

Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Война НАТО с Россией - важное

На случай войны с РФ НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта. Как пишет The Daily Telegraph, по плану военные США высадятся в одном из пяти портов, а затем их направят заранее планируемыми материально-техническими маршрутами, чтобы противостоять возможной атаке армии России.

В свою очередь, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью, чтобы защититься от угроз со стороны Москвы.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не владеет информацией о подготовке Россией к ведению боевых действий против членов Альянса.

По его словам, сейчас у России нет возможностей для развертывания таких ресурсов, пока Кремль ведет захватническую войну против Украины.

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