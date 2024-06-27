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"Защита от войны": страны НАТО хотят строить линию обороны против РФ и Беларуси

Юлия Закрепа
27 июня 2024, 09:58
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Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии примерно в 2,5 миллиарда евро.
'Защита от войны': страны НАТО хотят строить линию обороны против РФ и Беларуси
НАТО хочет строить линию обороны против РФ и Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью, чтобы защититься от угроз со стороны Москвы

В письме к главе ЕС говорится о том, что лидеры четырех стран заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов ЕС, передает Reuters.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить себя от военных и гибридных угроз", - передают журналисты.

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Гибридные угрозы, по тексту письма, это сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, в частности дезинформации, кибератак, экономического давления и создания миграционных кризисов на границах.

"Масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС, в отношении финансовой и политической поддержки", - говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии примерно в 2,5 миллиарда евро.

Призыв к совместному финансированию линии наземной обороны на восточной границе ЕС появился после инициативы Греции и Польши создать совместную систему противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола".

В письме говорится о том, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и относительно требований Альянса.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Война РФ против НАТО: что известно

Напомним, что Михаил Гончар заявил, что война НАТО и РФ неизбежна. Он пояснил, что напрямую и прямо атаковать одну из стран НАТО Россия не будет. РФ хочет расшатать НАТО изнутри и достигает в этом определенных успехов. Сейчас можно открыто наблюдать, как возросла активность России в отношении стран Балтии.

В НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ. По плану военные США высадятся в одном из пяти портов, а затем их направят по заранее планируемым материально-техническим маршрутам, чтобы противостоять возможной атаке армии России.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус предупредил о циничных планах РФ и сообщил, что Путин готовит новую войну в Европе. Он отметил, что западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией, поскольку Путин "очень четко дал понять", что хочет принести новую войну в Европу.

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