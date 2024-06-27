'Защита от войны': страны НАТО хотят строить линию обороны против РФ и Беларуси

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии примерно в 2,5 миллиарда евро.

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НАТО хочет строить линию обороны против РФ и Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью, чтобы защититься от угроз со стороны Москвы

В письме к главе ЕС говорится о том, что лидеры четырех стран заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов ЕС, передает Reuters.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить себя от военных и гибридных угроз", - передают журналисты. видео дня

Гибридные угрозы, по тексту письма, это сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, в частности дезинформации, кибератак, экономического давления и создания миграционных кризисов на границах.

"Масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС, в отношении финансовой и политической поддержки", - говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии примерно в 2,5 миллиарда евро.

Призыв к совместному финансированию линии наземной обороны на восточной границе ЕС появился после инициативы Греции и Польши создать совместную систему противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола".

В письме говорится о том, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и относительно требований Альянса.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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