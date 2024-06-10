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Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

Юлия Закрепа
10 июня 2024, 14:18
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Дэвид Петреус отметил, что западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией.
Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ
Путин готовит новую войну в Европе / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Википедия

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус предупредил Запад, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине, где его победа будет означать войну против НАТО.

По его словам в интервью The Sun, западные союзники Украины должны делать больше для победы в войне с Россией, поскольку Путин "очень четко дал понять", что хочет принести новую войну в Европу. Экс-глава ЦРУ также предупредил, что мир "должен прислушиваться" к Путину, поскольку он "говорит нам то, во что он верит".

"Война в Украине может распространиться на регион, если Путин добьется успеха в Украине. Он не остановится на Украине. Молдова, очевидно, будет следующей. После этого это может быть Литва или одна из других стран Балтии", - отметил Петреус.

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Отдельно Петреус отметил, что одним из рычагов, который поможет Украине победить Россию, это развитие собственных технологий.

"Помните, что то, что они сделали в Черном море, было сделано не их кораблями или моряками, а их беспилотными летательными аппаратами. Морские беспилотники, воздушные беспилотники и противокорабельные ракеты позволили им потопить треть кораблей Черноморского флота", - добавил Петреус.

Однако, по убеждению Петреуса, ключ к победе в войне заключается в том, чтобы Украина быстро увеличила свою численность и военную мощь - с помощью своих западных союзников.

"Реальность сложная, и это еще одна причина, почему мы должны делать все возможное, чтобы помочь Украине всеми возможными способами", - подытожил он.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что в НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ. На случай войны с РФ НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружения к линии фронта.

Столтенберг ответил на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией. Генсек НАТО считает, что Россия в ближайшее время не начнет войну с Альянсом, поскольку все ресурсы тратит на войну с Украиной и перебрасывает те резервы, которые находились вблизи границы с Финляндией.

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