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Дуда вступает в игру: Польша может убедить Китай поддерживать Украину, а не РФ

Анна Косик
26 июня 2024, 05:04
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Президент Польши находится с визитом в Китае, где может обсуждать с Си Цзиньпином вопросы, которые изменят позицию лидера КНР по российско-украинской войне.
дуда и си цзиньпин, флаг Украины
Дуда может убедить китайского лидера изменить позицию по Украине и России / Коллаж: Главред, фото: flickr

Визит президента Польши Анджея Дуды в Китай может быть направлен не только на налаживание дипломатических связей с его страной, но и на изменение позиции Си Цзиньпина в поддержке страны-агрессора России.

Как рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире телеканала FREEДOM, еще накануне визита Дуда заявил о готовности вести диалог с китайским лидером относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

"Будут подниматься такие вопросы, как инициатива "Один пояс, один путь", что является очень важным для лидера Китая, потому что это - его геополитический проект. По словам президента Польши, Украина является одной из ключевых стран для этой инициативы. Поэтому Пекин также должен быть заинтересован в прекращении войны. Возможно, таким образом китайский вояж польского президента сможет сдвинуть определенное мнение в КНР относительно войны России против Украины и в отношении РФ в целом", - предположил эксперт.

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Желиховский пояснил, что сейчас Китай находится под пристальным взглядом всего мира, ведь его подозревают в поддержке России. Поэтому Дуда имеет шанс достучаться до КНР показав, что полномасштабным вторжением в Украину Россия подорвала инициативы, которые предлагал Китай накануне.

"Возможно, все-таки польскому лидеру удастся достучаться до Китая хотя бы в тех вопросах, которые действительно важны. А это именно те, которые касаются российско-украинской войны. И надеемся, что Китай займет более взвешенную позицию, чем та, которая демонстрировалась в последнее время", - добавил он.

Кто такой Станислав Желиховский?

Станислав Желиховский - кандидат политических наук, эксперт-международник. С 2020 по 2023 год работал в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД. Сейчас регулярно публикует статьи в научных периодических и информационно-аналитических изданиях.

Политика Китая в вопросе российско-украинской войны

Напомним, страна-агрессор Россия может продвигать "мирную инициативу" российского диктатора Владимира Путина совместно с Китаем. КНР и РФ могут создать свой альтернативный "саммит мира" с целью продвижения российской повестки дня завершения войны. Но надежды России на дипломатическом поле тщетны.

Ранее сообщалось, что проведение Китаем и агрессором Россией саммита по завершению войны против Украины в интересах Москвы исключать нельзя. Если такое мероприятие будет базироваться на замораживании войны, шансов на развитие такого хода у Пекина и Кремля не будет.
Украина могла бы принять участие в мирном саммите, который организует Китай, если мероприятие будет базироваться на принципах международного права и Устава Организации объединенных наций.
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