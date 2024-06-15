Стараюсь доверять обещанию 'но': Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

Россия сегодня в компании с Северной Кореей и с Ираном, говорит Владимир Зеленский.

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Зеленский надеется, что КНР не будет поставлять оружие России / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что КНР не будет поставлять оружие стране-агрессору России, как это делают Иран и КНДР. Об этом глава государства сказал в интервью Sky TG24.

"Я говорил непосредственно с лидером Китая по телефону. Мы живем и боремся. Я считаю, что лидер нации, неважно, большая эта страна или маленькая, если люди этого человека выбрали, то он лидер, который является лицом своего народа. И если мне лидер Китая говорит - я не буду продавать и передавать оружие России, то я стараюсь доверять этим словам", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что если Китай таки начнет поставлять оружие РФ, то это будет совсем другая история.

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"Если Китай присоединится к поставкам Северной Кореи, то мы с вами можем понять, что это совсем другая история, что это трагедия. Россия сегодня в компании с Северной Кореей и с Ираном. Иран доставляет дроны и другое оружие, Северная Корея передает миллионы артиллерийских снарядов. Я бы очень не хотел, чтобы Китай присоединился к этим странам", - сказал президент Украины.

Позиция Китая относительно войны России и Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Позиция Китая относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению стране-агрессору России летального оружия для использования в войне против Украины.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, Китай поставляет оружие в Россию через Северную Корею, маскируя его под северокорейское.

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай вовлечен в попытки России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

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