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Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

Алёна Воронина
23 мая 2024, 03:30
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Китайцы поставляют россиянам весь спектр вооружений путем "реэкспорта", используя для этого КНДР, говорит военный эксперт.

Си Цзиньпин, Владимир Путин, Роман Свитан
Китай передает оружие России через Северную Корею/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Китай поставляет некоторые виды вооружения стране-агрессору России через Северную Корею. В частности, Пекин передает российским оккупантам ракеты под видом северокорейских.

Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что Китай сперва передает оружие для КНДР, а после этого это оружие направляется в РФ.

"Китай передает вооружение Северной Корее, после чего работает "реэкспорт" - из КНДР это оружие следует 10 тысяч километров по железной дороге и поступает в Россию. Везут всё: начиная от квадроциклов, заканчивая реактивными снарядами и минами", - сказал Свитан.

По его словам, китайцы поставляют россиянам весь спектр вооружений.

"К тому же КНР точно передает РФ комплектующие. Практически все комплектующие Россия сейчас получает из Китая через "прокладки" - механизмы, о которых Путин с Си Цзиньпином и говорил", - отметил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Помощь России от Китая - последние новости

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны. В интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности. Поэтому Пекин продолжит оказывать поддержку Москве в определенных объемах, считает Кулик.

Также ранее Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США. В случае прихода Трампа к власти, Китай может попытаться ускорить переговоры, в частности заставляя Россию заморозить войну, заявил Виталий Кулик.

Напомним, ранее Кулик сказал, когда Китай перестанет помогать РФ. По его словам, санкции США в отношении 300 компаний и физических лиц сразу привели к цепной реакции со стороны китайских компаний, которые были замечены в поставках товаров двойного назначения в РФ.

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