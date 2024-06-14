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Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

Алексей Тесля
14 июня 2024, 18:05обновлено 14 июня, 18:39
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Владимир Путин поднимает новую волну русского нацизма, подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил диктатора Владимира Путина в возрождении нацизма и назвал ультиматумом его предложения о прекращении войны на условиях страны-агрессора РФ.

"Эти сообщения являются ультимативными, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше", — заявил глава государства в интервью итальянскому новостному телеканалу Sky TG24.

"Сейчас мы видим, что то, что он делает, — это возрождение нацизма. Это новая волна этого нацизма, русского нацизма. Он хочет, чтобы мы отказались от наших оккупированных территорий, но он также хочет и наших неоккупированных территорий. Он рассказывает о регионах нашей страны и не собирается останавливаться. Замороженного конфликта не будет", - сказал президент.

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По его словам, "это то же самое, что сделал Гитлер, когда говорил: дайте мне часть Чехословакии, и все закончится здесь".

"Но нет, это ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы. Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не прекращается… Не стоит доверять этим сообщениям, ведь Путин идет по тому же маршруту. Сегодня он говорит о 4 регионах, раньше говорил о Крыме и Донбассе… Его не волнует, что происходит с людьми, это новое лицо нацизма", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Циничное предложение диктатора РФ

Ранее Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Первое "условие" – украинские войска будто бы должны вывести свои военные силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем в пределах административных границ регионов.

Мол, если Украина пойдет на эти шаги, Москва прекратит огонь иначнет переговоры. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", - заявил Путин и добавил, что в случае отказа условия, мол, будут другими.

Что ответили на предложение Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал шантаж российского диктатора Владимира Путина по поводу условий прекращения войны в Украине, развязанной страной-агрессором РФ, а предложенный президентом РФ "мирный план" является "полной профанацией".

"Никаких новых "мирных предложений" от России нет. Субъект Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который звучал уже много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - написал советник главы Офиса президента.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал шантаж российского диктатора Владимира Путина по поводу так называемых "мирных предложений" по окончанию войны РФ с Украиной.

По его словам, заявление Путина, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти с территории четырех украинских областей, а Киев обязан заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, - не предложение мира, а предложение еще большей агрессии.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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