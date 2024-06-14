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"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

Алексей Тесля
14 июня 2024, 16:01
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Предложение Владимира Путина является "полной профанацией", подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Михаил Подоляк прокомментировал предложение Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал шантаж российского диктатора Владимира Путина по поводу условий прекращения войны в Украине, развязанной страной-агрессором РФ.

Как пишет он в соцсети Х, предложенный президентом РФ "мирный план" является "полной профанацией".

"Никаких новых "мирных предложений" от России нет. Субъект Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который звучал уже много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - написал советник главы Офиса президента.

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Он пояснил, что Путин требует "сдачи" украинских территорий, отказа от суверенитета и субъектности и от защиты (внеблоковый статус). При этом снятие санкций позволит РФ "наполнить милитаризованную экономику" и усилить "информационные провокации по всему миру", предупредил представитель ОП.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"Избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла "предложения России", — добавил Подоляк.

Скриншот
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Что предложил диктатор Путин

Ранее Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Первое "условие" – украинские войска будто бы должны вывести свои военные силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем в пределах административных границ регионов.

Мол, если Украина пойдет на эти шаги, Москва прекратит огонь иначнет переговоры. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", - заявил Путин и добавил, что в случае отказа условия, мол, будут другими.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры с Россией
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