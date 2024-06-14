"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

Целью России является контроль над Украиной, уверен Йенс Столтенберг.

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Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал шантаж российского диктатора Владимира Путина по поводу так называемых "мирных предложений" по окончанию войны РФ с Украиной.

По его словам, заявление Путина, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти с территории четырех украинских областей, а Киев обязан заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, - не предложение мира, а предложение еще большей агрессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это не Украина должна выводить войска с украинской территории. Это РФдолжна вывести свои войска с оккупированной украинской территории", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

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По словам генсека, это не "предложение мира, а предложение еще большей агрессии, еще большей оккупации, и оно демонстрирует, что целью России является контроль над Украиной".

"И это было целью России с самого начала этой войны. Это нарушение международного права, и это также причина, по которой союзники НАТО продолжают поддерживать Украину", - добавил Столтенберг.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Что предложил диктатор Путин

Ранее Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Первое "условие" – украинские войска будто бы должны вывести свои военные силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем в пределах административных границ регионов.

Мол, если Украина пойдет на эти шаги, Москва прекратит огонь иначнет переговоры. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", - заявил Путин и добавил, что в случае отказа условия, мол, будут другими.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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