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Россия на грани: Путин может отдать часть водных ресурсов Китаю - Nikkei Asia

Анна Косик
17 июня 2024, 19:29
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Западные санкции мощно ударили по стране-агрессору, поэтому она может пойти на отчаянный шаг - отдать один из важных водоемов под контроль КНР.
Путин и Си цзиньпин, Туманная река
Россия может согласиться отдать свой водоем Китаю из-за потери мощи в связи с санкциями / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин Google maps

Агрессор Россия вынуждена идти на переговоры с Китаем и Северной Кореей по обсуждению разрешения движения кораблей через пограничную реку Туманная в Японское море. Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным издания, сейчас китайские суда не могут свободно проходить в море из-за 15-километрового участка и моста, который блокирует проход кораблей. Однако президенты Китая и России включили в совместное заявление по итогам предыдущего саммита упоминание о "конструктивном диалоге" с КНДР по реке Туманная.

Китай имеет целью создать особую экономическую зону вдоль берегов водоема. Ранее Россия неохотно воспринимала эту идею, но сейчас ситуация меняется. А все потому, что РФ сейчас все больше зависит от Китая в вопросе торговли.

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"Экспорт энергоресурсов в Китай вырос с начала войны в Украине. Москва также полагается на Китай в производстве электронных компонентов и автомобилей, и импорт из Китая вырос до 37% от общего объема в 2023 году с 22% до войны, - говорится в статье.

Подобная ситуация и между Россией и Северной Кореей, ведь последняя поставляет оккупантам артиллерийские снаряды и другие виды вооружения. Собственно, КНДР скорее всего, согласится вести переговоры по реке.

Поскольку Россия потеряла былую мощь под давлением санкций, то можно предположить, что она согласится на условия Китая и даже может отдать этот водоем под контроль КНР. Это станет очередной уступкой России одному из ее союзников.

Что такое Nikkei Asia?

Nikkei Asia - крупный японский еженедельный англоязычный новостной журнал, который сосредотачивается на азиатском континенте, хотя он также освещает более широкие международные события. Его штаб-квартира расположена в Токио, Япония, и была запущена в 2013 году, пишет Википедия.

Решение Китая в контексте российского вторжения

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский надеется, что КНР не будет поставлять оружие стране-агрессору России, как это делают Иран и КНДР.

Китай еще перед самым началом проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, который прошел 15-16 июня, активизировал проведение информационной кампании для продвижения альтернативного "мирного плана" среди правительств других государств.

Ранее стало известно, что последние месяцы появилась очень позитивная для нас тенденция: постепенное сближение позиций ведущих стран ЕС и США по китайскому вопросу.

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