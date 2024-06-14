Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

По словам эксперта, на саммите мира будут звучать очень неприятные для РФ вещи: похищение Россией детей, обмен пленными "всех на всех", свобода судоходства.

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15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот, pixabay

Уже в эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии состоится саммит мира, призванный решить проблему российской агрессии против Украины и устранить угрозы, которые создает Россия. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что мгновенных результатов саммита не будет, но заданные рамки позволят мобилизовать нужные Украине усилия.

В интервью Главреду он рассказал, что на этом саммите будут звучать очень неприятные для РФ вещи.

"Там будут звучать очень неприятные для РФ вещи: похищение Россией детей, обмен пленными "всех на всех", свобода судоходства. С последним Украина уже справилась без разных советчиков, загнав СБУшными дронами Sea Baby Черноморский флот РФ куда подальше", - сказал эксперт. видео дня

По его словам, мир разделился на два лагеря, и этот саммит покажет, что все разговоры Китая о мире оказались фикцией, что загонит Пекин в дипломатическую ловушку.

"Поговаривают, что это Путин попросил китайцев не приезжать - это их проблемы, что они слушают Путина (неценз.) и вынуждены рассказывать "китайские народные сказки" о том, что 26 стран поддержали "мирную" инициативу Пекина, а 45 дали положительный отклик. Но при этом список стран Китай не показал", - подчеркнул Загородний.

Он также добавил, что для государства, которое претендует на ключевые роли в этом мире, как-то все это слабо.

"Основное уже сделано - разрешены удары западным оружием по территории России. А ведь ничто так не заставит РФ стремиться к миру, как удары по ней. Это реальные шаги по реализации мирного плана Зеленского и пунктов саммита мира", - подытожил политический и экономический эксперт.

Саммит мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - последние новости

По итогам саммита мира Украина рассчитывает на коммюнике, где будет прописано решение проблем, на которых акцентирует внимание Киев, сказал Владимир Зеленский. Нужно согласовать основанный на формуле Украины план переговоров и впоследствии вести дискуссии на базе этого документа с РФ.

В Швейцарии заявили, что на Саммите мира 15-16 июня будут обсуждать три ключевых вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение похищенных детей. В Берне считают, что впоследствии вопросы будут обсуждать и с российскими представителями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии. По его словам, речь идет не о мирных переговорах, а демонстрацию России, что Устав ООН и международное право все еще работают.

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