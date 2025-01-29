Настя Каменских высказалась про новую "заграничную" версию Потапа

Кратко:
- Настя Каменских на фоне слухов про развод с Потапом публично обратилась к нему
- Певица поздравила мужа с новым проектом
Отношения Потапа и Насти Каменских, щедро подогреваемые слухами про развод, сейчас выглядят довольно странно - артисты уже давно не живут вместе из-за переезда музыканта за границу, и появляются в последнее время в компании друг друга лишь тогда, когда это касается карьеры NK.
Проблемы в браке с Потапенко Каменских отрицает, но и способов доказать, что они по-прежнему счастливы вместе, у нее не так уж и много. Но Настя старается.
К примеру, в своем блоге в Instagram она решила поддержать новый музыкальный проект Потапа Slavic Balagan, из-за которого музыканта просят лишить украинского гражданства. Она опубликовала тизер клипа "Славика" с подписью: "Поздравляю с ярким началом".
Стоит отметить, что Анна Андрийчук, бывшая лучшая подруга Насти Каменских, которой приписывают роман с Потапом, поздравила артиста с началом нового проекта гораздо раньше официальной жены - еще неделю назад она радовалась "новому старту" артиста.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Кристина Соловий пришла на интервью "подшофе". Подробности очень странной съемки с артисткой раскрыла интервьюер Эмма Антонюк.
Также нотариус и блогерша Кристина Горняк, бывшая (вторая) жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода.
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Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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