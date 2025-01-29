Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Настя Каменских высказалась про новую "заграничную" версию Потапа

Анна Подгорная
29 января 2025, 22:49
85
NK не обращалась к мужу публично уже очень давно.
Потап, Настя Каменских
Настя Каменских прокомментировала появление Slavic Balagan / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Настя Каменских на фоне слухов про развод с Потапом публично обратилась к нему
  • Певица поздравила мужа с новым проектом

Отношения Потапа и Насти Каменских, щедро подогреваемые слухами про развод, сейчас выглядят довольно странно - артисты уже давно не живут вместе из-за переезда музыканта за границу, и появляются в последнее время в компании друг друга лишь тогда, когда это касается карьеры NK.

Проблемы в браке с Потапенко Каменских отрицает, но и способов доказать, что они по-прежнему счастливы вместе, у нее не так уж и много. Но Настя старается.

видео дня

К примеру, в своем блоге в Instagram она решила поддержать новый музыкальный проект Потапа Slavic Balagan, из-за которого музыканта просят лишить украинского гражданства. Она опубликовала тизер клипа "Славика" с подписью: "Поздравляю с ярким началом".

Стоит отметить, что Анна Андрийчук, бывшая лучшая подруга Насти Каменских, которой приписывают роман с Потапом, поздравила артиста с началом нового проекта гораздо раньше официальной жены - еще неделю назад она радовалась "новому старту" артиста.

тизер Slavic Balagan
Настя Каменских прокомментировала появление Slavic Balagan / instagram.com/kamenskux/

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Кристина Соловий пришла на интервью "подшофе". Подробности очень странной съемки с артисткой раскрыла интервьюер Эмма Антонюк.

Также нотариус и блогерша Кристина Горняк, бывшая (вторая) жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода.

Читайте также:

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - Зеленский

Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - Зеленский

22:59Украина
Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

22:11Украина
Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Гороскоп на сегодня 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

Последние новости

00:28

Звезда "Женского доктора" готовится к операции: "Все же ухудшается ситуация"

00:13

Вместо красного ободка: в Украине появился новый зеленый дорожный знак

29 января, среда
23:22

РФ наступает в Часовом Яру: враг активно привлекает пехоту - Нацгвардия

22:59

Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - ЗеленскийВидео

22:49

Настя Каменских высказалась про новую "заграничную" версию Потапа

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
22:14

"Классная женщина": какая Елена Зеленская на самом деле - детали

22:11

Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

22:00

Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой

Реклама
21:45

Британская принцесса Беатрис Йоркская во второй раз стала мамой

21:27

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

21:25

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

21:19

Украина под атакой "Шахедов": в Чернигове в результате удара возник пожар

21:18

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

21:11

Налет в унитазе исчезнет за 10 минут: женщина назвала мощное и дешевое средство

21:03

Гороскоп на февраль 2025 для Близнецов: успех, вдохновение, наградыВидео

21:01

"Захват" Новоегоровки: что на самом деле происходит в населенном пункте

21:01

Прекращение помощи Украине: Белый дом отменил заморозку федеральных программ - СМИ

20:59

Не только дети: Зеленский признался, кто сегодня его вдохновляет

20:40

"Трамп прислал сигнал": в СНБО сделали заявление о дате окончания войны

Реклама
20:37

Трамп атаковал Путина и способен принести Украине победу: в США раскрыли детали

20:32

Вкусный и ядовитый: что такое ревень и чем он опасен

20:24

Гороскоп Таро на новолуние 29 января: кого ждет роман, а кого - большие деньгиВидео

20:07

Высокий риск: в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

19:53

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:50

"Советую всем в жизни найти": Салем прокомментировал роман с известной певицей

19:46

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

19:17

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

19:10

Получится выдать крах Трампа за победу?мнение

19:09

У РФ серьезные проблемы: эксперт объяснил, почему стало меньше ударов по Украине

19:02

Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал детали

18:57

Жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети - что произошло

18:53

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:29

Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"Видео

18:27

В Украине арестовали активы российского олигарха на 2,11 млрд гривен

18:17

"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

18:15

Слив информации детективом НАБУ окончательно дискредитировал Бюро - эксперт

18:05

Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

17:50

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

Реклама
17:44

Счастье будет бить ключом: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

17:36

"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

17:33

Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

17:31

Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

17:15

"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

17:11

На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

16:51

Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

16:34

Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

16:25

Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

16:20

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять