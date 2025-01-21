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"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

Элина Чигис
21 января 2025, 12:28
1597
Анна Андрийчук поддерживает беглеца.
Потап, Анна Андрийчук
Анна Андрийчук в восторге от идеи Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Анна Андрийчук

Вы узнаете:

  • Анна Андрийчук поддержала Потапа с новым проектом
  • Настя Каменских никак не отреагировала новость мужа

Украинская дизайнер Анна Андрийчук, которую считают любовницей рэпера-беглеца Потапа, публично поддержала его насчет запуска нового проекта - Slavic Balagan.

На новой странице Потапа в соцсетях Андрийчук порадовалась за музыканта, и он сразу же отреагировал.

видео дня

"Мне нравится твоя готовность к вечеринке. Оставайся такой", – написал Потап.

Анна Андрийчук прокомментировала новый проект Потапа
Анна Андрийчук прокомментировала новый проект Потапа / фото: скрин instagram.com, Славик Балаган

Также Анна поделилась постом рэпера на своей странице в Instagram.

"Поздравляю с новым стартом", – написала Андрийчук.

Анна Андрийчук опубликовала видео Потапа
Анна Андрийчук опубликовала видео Потапа / фото: скрин instagram.com, Анна Андрийчук

Отметим, жена шоумена Настя Каменских проигнорировала новость Потапа о смене сценического псевдонима.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Настя Каменских Потап Анна Андрийчук-Завгородняя
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