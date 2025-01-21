"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

Вы узнаете:
- Анна Андрийчук поддержала Потапа с новым проектом
- Настя Каменских никак не отреагировала новость мужа
Украинская дизайнер Анна Андрийчук, которую считают любовницей рэпера-беглеца Потапа, публично поддержала его насчет запуска нового проекта - Slavic Balagan.
На новой странице Потапа в соцсетях Андрийчук порадовалась за музыканта, и он сразу же отреагировал.
"Мне нравится твоя готовность к вечеринке. Оставайся такой", – написал Потап.
Также Анна поделилась постом рэпера на своей странице в Instagram.
"Поздравляю с новым стартом", – написала Андрийчук.
Отметим, жена шоумена Настя Каменских проигнорировала новость Потапа о смене сценического псевдонима.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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