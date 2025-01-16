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"Мы все хорошо помним": известный ведущий рассказал, что ждет беглеца Потапа

Элина Чигис
16 января 2025, 08:02
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Тимур Мирошниченко высказал свое мнение о Потапе.
Потап
Потап - концерты в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

  • Потап анонсировал концерты в США
  • Тимур Мирошниченко не верит, что они состоятся

Украинский известный ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как он относится к тому, что рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, планирует выступать с концертами в США.

В новом выпуске программы ЖВЛ на "1+1 Украина" Мирошниченко сравнил Потапа с еще одним беглецом – Олегом Винником, он также анонсировал концерт в Польше, который так и не состоялся.

Все дело в том, что было продано менее 100 билетов на концерт Винника и его перенесли на апрель 2025 года "по техническим причинам".

"Пока что неизвестно, состоится ли этот тур вообще, ведь мы все хорошо помним, как Олег Винник также недавно анонсировал свое возвращение на сцену, но билеты так, собственно, и остались в кассе. И единственный концерт в Польше перенесли", – отметил ведущий.

Смотрите видео, в котором Мирошниченко раскритиковал Потапа:

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Потап Олег Винник Тимур Мирошниченко
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