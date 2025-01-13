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"Небольшая и маргинальная": что происходит с беглецом Потапом - детали

Элина Чигис
13 января 2025, 08:07
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Потап потерял связь с поклонниками в Украине.
Потап
Потап больше не станет успешным артистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

  • Потап уже не понимает, какая музыка нужна украинцам
  • Рэпер уже давно не выпускал успешные песни

Известный украинский продюсер Виталий Бардецкий поделился почему для украинского рэпера Потапа, который уехал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, закрыта дорога в родной шоу-бизнес.

Как рассказал Бардецкий в интервью для издания nv, теперь рэпер находится "вне контекста" украинской аудитории. Потап уже не сможет понять, что именно нужно слушателям, ведь вкусы его поклонников очень изменились за время его исчезновения.

видео дня

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, видимо, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп-музыка отличается тем, что ты, как автор, очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы. И даже его поклонники говорят: "Вася, что ты, гонишь?", – отметил Виталий.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Также продюсер подчеркнул, что Потап хоть и пытался выпускать песни, пребывая за границей, но ни одна не стала успешной.

"С точки зрения музыковедения, артисты, которые сейчас творят, оперируют совсем другим набором звуков и имеют уже иначе звучание. Поэтому то звучание, которое предлагал Потап, на сегодняшний день стало абсолютно архаичным. Особенно для младших поколений. Я думаю, что этот музыкальный артистический молодняк, который сейчас здесь развивается, придет с каким-нибудь совершенно новым саундом", - заявил Бардецкий.

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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