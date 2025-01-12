Потап нашелся: артист "воскрешает" концертную деятельность со старыми проектами

Потапенко планирует выступить в сожженном Лос-Анджелесе.

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Потап новости - Потап раскрыл планы на ближайшее будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Вкратце:

После трех недель молчания Потап вышел на связь с поклонниками

Он анонсировал мини-тур по США со старыми хитами и новым проектом

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап переехал жить за границу во время полномасштабной войны: сперва артист оправдывался, что уезжает в деловые командировки, однако возвращаться в Украину стал все реже и реже. А недавно Алексей Потапенко и вовсе исчез из информационного пространства - три недели он не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях. От знаменитости даже не было новогодних постов вроде подведения итогов года или поздравления подписчиков с зимними праздниками.

Сегодня Потап прервал молчание. В своем блоге в Instagram он опубликовал ролик, в котором рассказал о своих планах на будущее.

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Так через два месяца артист планирует вернуться к концертной деятельности. Правда, пока соло - все известные проекты Потапа с другими артистами на данный момент закрыты.

Впрочем, на настроение Потапа это особо не влияет: он намерен в марте дать четыре концерта в США с хитами дуэта Потап и Настя, дуэта Время и Стекло, группы MOZGI. Также он анонсировал запуск нового проекта под названием Slavic Balagan.

Потап новости - Потап раскрыл планы на ближайшее будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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