Потап уже долгое время не выходит на связь - последние его слова

Настя Каменских не комментирует пропажу мужа.

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Потап - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап длительное время не показывается в соцсетях

Настя Каменских также не вспоминает о муже

Украинский известный рэпер и продюсер Потап, который уехал за границу еще в 2022 году, уже более двух недель не выходит на связь с поклонниками.

Ранее на своей странице в Instagram беглец часто публиковал различный контент, сейчас же последний его пост был еще 22 декабря и посвящен победе украинского боксера Александра Усика.

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Также 18 декабря рэпер заявлял, что у него грандиозные планы на 2025 год.

"Наш креативный поезд набирает скорость. 2025 год будет огромным и масштабным, мы ставим Украину на карту шоу-бизнеса", – заявил он тогда.

Отметим, жена Потапа – украинская певица Настя Каменских сейчас находится в Украине и отпраздновала Новый год без мужа.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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