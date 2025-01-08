Потап уже долгое время не выходит на связь - последние его слова

Кратко:
- Потап длительное время не показывается в соцсетях
- Настя Каменских также не вспоминает о муже
Украинский известный рэпер и продюсер Потап, который уехал за границу еще в 2022 году, уже более двух недель не выходит на связь с поклонниками.
Ранее на своей странице в Instagram беглец часто публиковал различный контент, сейчас же последний его пост был еще 22 декабря и посвящен победе украинского боксера Александра Усика.
Также 18 декабря рэпер заявлял, что у него грандиозные планы на 2025 год.
"Наш креативный поезд набирает скорость. 2025 год будет огромным и масштабным, мы ставим Украину на карту шоу-бизнеса", – заявил он тогда.
Отметим, жена Потапа – украинская певица Настя Каменских сейчас находится в Украине и отпраздновала Новый год без мужа.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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