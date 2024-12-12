Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

Олег Винник не даст концерт в Варшаве.

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Олег Винник отменил свой концерт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Олег Винник вышел на связь с поклонниками

Беглец не выступит в Польше

Украинский певец Олег Винник, который уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, недавно анонсировал свой первый с 2022 года концерт в Варшаве, но спроса на него не было.

Как сообщил беглец на своей странице в соцсетях, концерт переносится на апрель 2025 года.

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"Концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта – 24 апреля 2025 года. Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом", – гаписано в посте.

Отметим, на концерт Винника продано менее 100 билетов, а стоимость составляет от 1,7 тыс. до 4 тыс. грн. грн.

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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