Налет в унитазе исчезнет за 10 минут: женщина назвала мощное и дешевое средство

Вы узнаете:
- Чем можно легко отчистить известковый налет в унитазе
- Как сделать средство для чистки унитаза
Чистка туалета - это всегда неприятная, но необходимая часть домашних дел. Известковый налет, образующийся в унитазе из-за минералов в воде, довольно трудно удалить, а со временем он даже может засорять трубы, снижая эффективность смывания.
Главред узнал, как быстро избавиться от известкового налета.
Однако есть быстрый и эффективный способ, чтобы избавиться от известкового налета. Для этого нужно одно природное средство, которое, вероятно, уже есть в вашей ванной комнате.
Эксперт по уборке Сара Макфолл советует использовать кастильское мыло для удаления известкового налета, пишет Daily Express. Кастильское мыло - это мягкое, натуральное средство, которое изготавливается из оливкового, кокосового или касторового масла. Оно не содержит животных жиров и синтетических добавок, поэтому является экологичным и биоразлагаемым. Этот продукт мягко очищает поверхности, но является достаточно мощным для расщепления минералов, образующих известковый налет.
Ингредиенты для очистки унитаза:
- 60 г жидкого кастильского мыла
- 2 столовые ложки пищевой соды
- 8-10 капель эфирного масла (например, лимонного, чайного дерева или лаванды)
- 420 мл воды
Метод чистки:
- Смешайте жидкое кастильское мыло, пищевую соду и эфирное масло с водой.
- Перелейте полученную смесь в бутылку с распылителем.
- Распылите раствор по внутренней поверхности унитаза, сосредоточившись на местах с известковым налетом.
- Дайте раствору немного времени, чтобы он подействовал (5-10 минут).
- Затем используйте туалетную щетку для очистки унитаза. Известковый налет должен легко исчезнуть и ваш унитаз станет блестящим и чистым.
Этот метод не только эффективно борется с известковым налетом, но и придает приятный запах благодаря эфирным маслам. Он также является безопасным для окружающей среды и не вредит вашим трубам.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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