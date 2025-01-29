Налет в унитазе исчезнет за 10 минут: женщина назвала мощное и дешевое средство

Чистка унитаза является неприятным и сложным делом, но есть одно мощное средство, которое мгновенная решит эту проблему.

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Как избавиться от известкового налета в унитазе быстро и эффективно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

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Чем можно легко отчистить известковый налет в унитазе

Как сделать средство для чистки унитаза

Чистка туалета - это всегда неприятная, но необходимая часть домашних дел. Известковый налет, образующийся в унитазе из-за минералов в воде, довольно трудно удалить, а со временем он даже может засорять трубы, снижая эффективность смывания.

Главред узнал, как быстро избавиться от известкового налета.

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Однако есть быстрый и эффективный способ, чтобы избавиться от известкового налета. Для этого нужно одно природное средство, которое, вероятно, уже есть в вашей ванной комнате.

Эксперт по уборке Сара Макфолл советует использовать кастильское мыло для удаления известкового налета, пишет Daily Express. Кастильское мыло - это мягкое, натуральное средство, которое изготавливается из оливкового, кокосового или касторового масла. Оно не содержит животных жиров и синтетических добавок, поэтому является экологичным и биоразлагаемым. Этот продукт мягко очищает поверхности, но является достаточно мощным для расщепления минералов, образующих известковый налет.

Ингредиенты для очистки унитаза:

60 г жидкого кастильского мыла

2 столовые ложки пищевой соды

8-10 капель эфирного масла (например, лимонного, чайного дерева или лаванды)

420 мл воды

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Метод чистки:

Смешайте жидкое кастильское мыло, пищевую соду и эфирное масло с водой. Перелейте полученную смесь в бутылку с распылителем. Распылите раствор по внутренней поверхности унитаза, сосредоточившись на местах с известковым налетом. Дайте раствору немного времени, чтобы он подействовал (5-10 минут). Затем используйте туалетную щетку для очистки унитаза. Известковый налет должен легко исчезнуть и ваш унитаз станет блестящим и чистым.

Этот метод не только эффективно борется с известковым налетом, но и придает приятный запах благодаря эфирным маслам. Он также является безопасным для окружающей среды и не вредит вашим трубам.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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