Налет "растает" за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

Для того, чтобы очистить бокалы до блеска, понадобится всего одно средство.

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Как очистить бокалы к Новому году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как быстро очистить бокалы от налета

Как правильно полировать стеклянную тару

Налет часто становится причиной помутнения бокалов для вина и других напитков, особенно если их мыть в посудомоечной машине. Главред выяснял, как эффективно избавиться от налета и разводов на стеклянной посуде.

Эксперт Джон Каттс, основатель "Me and MyGlass", поделился несколькими хитрыми способами, которые помогут очистить бокалы до блеска, передает Express.co.uk.

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"Одна из самых больших ошибок, которую мы делаем во время мытья бокалов для вина - мыть их в посудомоечной машине. Это плохая идея, поскольку моющее средство и горячая вода могут привести к помутнению", - подчеркнул эксперт.

Он рекомендует придерживаться старых правил очистки стеклянной посуды. Например, чтобы бокалы были как новые, следует мыть стеклянную посуду вручную, замочить ее в растворе уксуса и теплой воды.

Раствор из уксуса удалит налет буквально за 5-10 минут.

Тем, кто любит ослепительный блеск, Джон Каттс предлагает полировать поверхность газетой или салфеткой из микрофибры.

Чтобы бокалы были без разводов, эксперт рекомендует протирать тару сверху донизу.

"Это позволит вам осмотреть все следы вокруг и сохранить стекло максимально отполированным", - добавил Каттс.

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