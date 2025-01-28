Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средство

Вы узнаете:
- Как удалить мочевой камень в унитазе
- Рецепт простого средства
Накипь - это вещество, которое образуется, когда дождь, выпадающий в виде мягкой воды, просачивается через пористую породу и вбирает в себя минералы, такие как магний и кальций.
Специалист по клинингу Джо Тейлор-Танниклифф в своем видео на странице в Instagram @jottiesjournal поделилась "отличным, естественно, мощным" домашним средством для удаления накипи в туалете - лимонной кислотой.
К счастью, удалить накипь довольно просто с помощью правильного домашнего средства, которое не требует использования отбеливателя или белого уксуса, утверждает эксперт.
"Лимонная кислота - отличный натуральный мощный продукт для удаления как накипи, так и плесени, поэтому она идеально подходит для наших туалетов", - заявила блогер.
Чтобы очистить ободок унитаза, Джо смешала две столовые ложки лимонной кислоты с теплой водой и перелила в бутылку с распылителем. Распылив средство, профессионал по уборке рекомендовала оставить его на 15 минут.
Смотрите видео о том, как отмыть налет на унитазе:
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Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
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