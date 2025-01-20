Будет сиять: как легко очистить чайник от накипи - действенный лайфхак

Нужно регулярно удалять накипь из чайников.

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Как очистить чайник от накипи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в чайнике появляется известковый налет

Как его убрать

Известковый налет в чайнике образуется из-за жесткой воды, которая богата минералами, такими как кальций и магний. Хотя потреблять воду из чайника с известковым налетом не вредно, он может проявляться в виде белых кусочков, которые плавают в напитке, а это не приятно.

Главред решил разобраться, как удалить известковый налет из чайника.

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Как легко очистить чайник от накипи

Как пишет express.co.uk, очистить чайник несложно. Это можно сделать с помощью различных бытовых средств, в частности, таблетки для посудомоечной машины.

Чтобы очистить чайник с помощью таблетки для посудомоечной машины, просто вскипятите воду в чайнике и дайте ей немного остыть.

Добавьте таблетку, распаковав её, и оставьте в приборе на 30 минут.

Таблетка, предназначенная для удаления жира и грязи, должна разрыхлить известковый налет в чайнике.

По истечении времени просто вылейте воду и залейте новую, прежде чем кипятить её снова.

Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что в приборе не осталось остатков средства для мытья посуды.

Как очистить чайник от накипи / Инфографика: Главред

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