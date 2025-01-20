Будет сиять: как легко очистить чайник от накипи - действенный лайфхак

Вы узнаете:
- Почему в чайнике появляется известковый налет
- Как его убрать
Известковый налет в чайнике образуется из-за жесткой воды, которая богата минералами, такими как кальций и магний. Хотя потреблять воду из чайника с известковым налетом не вредно, он может проявляться в виде белых кусочков, которые плавают в напитке, а это не приятно.
Главред решил разобраться, как удалить известковый налет из чайника.
Как легко очистить чайник от накипи
Как пишет express.co.uk, очистить чайник несложно. Это можно сделать с помощью различных бытовых средств, в частности, таблетки для посудомоечной машины.
Чтобы очистить чайник с помощью таблетки для посудомоечной машины, просто вскипятите воду в чайнике и дайте ей немного остыть.
Добавьте таблетку, распаковав её, и оставьте в приборе на 30 минут.
Таблетка, предназначенная для удаления жира и грязи, должна разрыхлить известковый налет в чайнике.
По истечении времени просто вылейте воду и залейте новую, прежде чем кипятить её снова.
Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что в приборе не осталось остатков средства для мытья посуды.
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