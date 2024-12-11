Выбрасывать не стоит: что можно очистить использованными чайными пакетиками

Лайфхак с чайными пакетиками может упростить процесс чистки кухонных приборов.

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Как повторно использовать чайный пакетик / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему чайные пакетики убирают жир

Как их использовать

Чай - это любимый напиток многих людей. Однако, не все знают, что использованные чайные пакетики могут стать хорошим средством, которое поможет убрать жир с посуды.

В частности, они могут легко очистить мультипечь или аэрогриль от остатков пищи и жира, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как чайные пакетики убирают жир

Этот лайфхак поражает своей эффективностью и экологичностью, ведь использует природные моющие свойства чая, чтобы справиться с жиром и грязью.

Способ работает за счет использования танинов, содержащихся в чае, соединений, известных своей способностью расщеплять жир и нейтрализовать неприятные запахи.

Как очистить мультипечь чайными пакетиками

После приготовления положите использованный пакетик чая в корзину мультипечи, пока она еще теплая (но не горячая), и оставьте его на несколько минут.

Танины начнут расщеплять остатки пищи и поглощать застарелые запахи.

После использования чайного пакетика вымойте мультипечь теплой мыльной водой, чтобы обеспечить полное удаление всех остатков. Однако, не стоит использовать абразивные скребки, которые могут повредить антипригарное покрытие прибора.

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