Как убрать заломы на обуви: гениальный метод из TikTok

Часто люди выбрасывают любимую обувь только после одного сезона из-за заломов на ней, однако их можно убрать.

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От заломов на обуви можно избавиться, пользуясь простым лайфхаком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему образуются заломы на обуви

Как в домашних условиях избавиться от заломов на обуви

В холодный сезон часто возникает проблема, когда на обуви образуются заломы буквально через несколько недель. Часто это случается из-за неправильного ухода на обувью, неправильный уход, или же просто особенностью материала, из которого сделана пара сапог, или другой обуви.

Некоторые считают, что избавиться от таких дефектов на сапогах невозможно. Однако блогер Диана Головец поделилась на своей странице простым способом, как убрать заломы на обуви.

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В TikTok она опубликовала видео с пошаговой инструкцией. Для начала нужно взять несколько пар носков и плотно просунуть внутрь обуви. Далее стоит намочить небольшое полотенце водой и положить поверх обуви.

Смотрите видео, как избавиться от заломов на обуви:

Чтобы избавиться от заломов на обуви Диана советует пройтись паровым утюгом по полотенцу в разных местах в течение 30 секунд. После этого заломы на обуви исчезнут на глазах.

Если вы заметите, что заломы уменьшились, но не исчезли полностью, можно повторить процедуру до достижения желаемого эффекта.

Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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