Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный метод

Избавиться от налета на кране легко и быстро, если знать простой лайфхак, который не требует использования химических средств и работает за считанные минуты.

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Какое средство лучше от известкового налета - как очистить кран от налета / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Как очистить кран от налета

Какая кислота растворяет известковый налет

Налет на кранах - частая проблема, с которой сталкивается каждый, но популярный блогер София Сизова нашла легкий и эффективный метод для его удаления, который не требует дорогих средств. В своем Instagram она поделилась подробной инструкцией, которую каждый может повторить дома.

Главред выяснил, какое средство лучше от известкового налета.

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Как убрать налет вокруг крана - чем убрать сильный известковый налет

По словам Софии, для этого метода нужны только пакет, резинка, лимонная кислота и теплая вода. Она объясняет, что лучшая пропорция для раствора - это 250 мл горячей воды на одну столовую ложку лимонной кислоты.

"Наливаю в пакет, прикрепляю его так, чтобы загрязнения покрылись жидкостью. Происходит реакция, жду 10-15 минут", - советует она.

Смотрите видео о том, можно ли мыть краны лимонной кислотой:

Какая кислота растворяет известковый налет

По словам блогера, после этого раствор в пакете прикрепляется к крану с помощью резинки, что позволяет жидкости полностью покрыть налет.

Из-за реакции лимонной кислоты с налетом происходит его растворение.

После того как пройдет необходимое время, София рекомендует проверить результат: "Налет классно отходит сам при необходимости тру старой зубной щеткой".

С помощью этого простого метода кран начинает блестеть как новый, без больших усилий и агрессивной химии. Как отмечает София, эффективность этого способа поражает, и при этом он является экономически выгодным и безопасным для использования дома.

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Кто такая София Сизова? София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

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