Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный метод

Вы узнаете:
- Как очистить кран от налета
- Какая кислота растворяет известковый налет
Налет на кранах - частая проблема, с которой сталкивается каждый, но популярный блогер София Сизова нашла легкий и эффективный метод для его удаления, который не требует дорогих средств. В своем Instagram она поделилась подробной инструкцией, которую каждый может повторить дома.
Главред выяснил, какое средство лучше от известкового налета.
Как убрать налет вокруг крана - чем убрать сильный известковый налет
По словам Софии, для этого метода нужны только пакет, резинка, лимонная кислота и теплая вода. Она объясняет, что лучшая пропорция для раствора - это 250 мл горячей воды на одну столовую ложку лимонной кислоты.
"Наливаю в пакет, прикрепляю его так, чтобы загрязнения покрылись жидкостью. Происходит реакция, жду 10-15 минут", - советует она.
Смотрите видео о том, можно ли мыть краны лимонной кислотой:
Какая кислота растворяет известковый налет
По словам блогера, после этого раствор в пакете прикрепляется к крану с помощью резинки, что позволяет жидкости полностью покрыть налет.
Из-за реакции лимонной кислоты с налетом происходит его растворение.
После того как пройдет необходимое время, София рекомендует проверить результат: "Налет классно отходит сам при необходимости тру старой зубной щеткой".
С помощью этого простого метода кран начинает блестеть как новый, без больших усилий и агрессивной химии. Как отмечает София, эффективность этого способа поражает, и при этом он является экономически выгодным и безопасным для использования дома.
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Кто такая София Сизова?
София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.
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