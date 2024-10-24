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Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкус

Мария Николишин
24 октября 2024, 16:02
573
Зеленый чай достаточно требователен к условиям заваривания.
Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкус
Как заваривать зеленый чай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему зеленый чай имеет особые правила заваривания
  • Какая оптимальная температура для заваривания
  • Какая ошибка делает чай горьким

Зеленый чай - напиток, который любят многие украинцы. Однако, чтобы лучше насладиться его вкусом, нужно знать, как правильно заваривать зеленый чай.

Как лучше всего заваривать зеленый чай

Эксперты сайта i-tea.club отмечают, что зеленый чай очень нежный. Сырьем для него служат верхние листочки и почки, собранные ранней весной. Именно поэтому зеленый чай требует особых правил заваривания.

В частности, используйте бутилированную или фильтрованную воду. Кроме того, она должна быть "мягкой" с самым низким содержанием солей (до 2 мг-экв/л). Не используйте воду из-под крана.

Можно ли заваривать зеленый чай кипятком

Зеленый чай нельзя заваривать кипятком. Если это сделать, то вы просто сварите самые нежные листочки. Чай потеряет большинство целебных свойств, а его вкус станет горьким и грубым.

Температура воды для заваривания зеленого чая должна быть 60-80°С. Чем прохладнее вода - тем нежнее будет вкус.

Как заварить хороший зеленый чай

Зеленый чай выделяет в воду полезные вещества и микроэлементы, но после 5-ти минут, начинает выделяться чрезмерное количество кофеина (теин), что делает чай горьким. Поэтому, оптимальное время заваривания зеленого чая - 3-5 минут.

Сколько ложек зеленого чая нужно на чашку

Чтобы получить чай средней крепости, возьмите 1 гр. чая на 100 мл. воды. Примерно чайную ложку на чашку 250 - 300 мл.

Как правильно заваривать чай - видео:

Что известно о зеленом чае

Зеленый чай - сорт чая, который достигается такой обработкой чайных листьев: завяливание + частичная сушка + скручивание + досушивание, также измельчение (например, в Японии). Основная задача при изготовлении зеленого чая - сохранить его биологически активные природные вещества, содержащиеся в чайных листьях. Именно поэтому процесс изготовления этой разновидности чая не "агрессивный" и подчинен цели сохранения полезных веществ в листьях - то есть это малоферментированный или неферментированный чай.

Готовый высушенный зеленый чай должен быть зеленого цвета, потемнение заварки до коричневого, темно-серого или бурого цвета - признак некачественного чая, сообщает Википедия.

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