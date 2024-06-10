Китай отказался принять участие в Саммите мира: как отреагировал Зеленский

По данным СМИ, визит Зеленского в Сингапур, вероятно, напрямую связан с отказом Китая принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

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Зеленский отреагировал на отказ Китая принять участие в Саммите мира / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский "горько разочарован" отказом официального Пекина принять участие в проведении Глобального саммита мира, который пройдет в ближайшие дни в Швейцарии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По данным СМИ, Россия усиленно, но колуарно работать над тем, чтобы сорвать проведение Глобального саммита мира в Швейцарии. Результатом таких действий России, очевидно, стал официальный отказ КНР принять участие в саммите.

Издание указывает на то, что неожиданный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Сингапур для участия в сингапурском саммите по безопасности направлении касается такого решения Китая.

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В материале отмечается, что такой визит удивил многих, ведь ситуация на фронте в Украине пока не самая лучшая, а ситуация с безопасностью в Азии мало затрагивает Украину.

На саммите в Сингапуре украинский президент выдвинул серьезные обвинения против Пекина, заявив, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается убедить некоторые государства не отправлять свои делегации на саммит в Швейцарии.

"Это чрезвычайно острый спектакль. Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. (...) Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес", - пишет Der Spiegel.

Что известно о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Что известно о Глобальном саммите мира в Швейцарии - позиция Китая по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

США считают, что Китай не может положительно повлиять на завершение войны России против Украины, поскольку КНР помогает РФ восстановить оборонную промышленность. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя отказ Китая от участия в Саммите мира.

До этого, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай примет участие в Глобальном саммите мира в июне в Швейцарии, поскольку официальный Пекин имеет значительное влияние на Россию.

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