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РФ потеряла 1,5 млн. тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по НПЗ под Ростовом

Юрий Берендий
10 июня 2024, 22:32
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В Генштабе ВСУ отметили, что в результате атаки Россия потеряла 1,5 млн. тонн нефти, что в пересчете равно почти 540 миллионам долларов США.
РФ потеряла 1,5 млн. тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по НПЗ под Ростовом
В Генштабе ВСУ раскрыли последствия удара по Новошахтинскому НПЗ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины 5 июня нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. В Генштабе ВСУ сообщили о последствиях атаки.

"По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн. долларов", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы напрямую вытекают на ход войны России против Украины. В частности, такие удары затрудняют выполнение российскими войсками поставленных задач.

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инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 июня в Ростовской области России прогремел ряд взрывов. В частности, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул мощный пожар. Пожарные из-за угрозы возможной повторной атаки на стали сразу тушить огонь.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области был зафиксирован на спутниковых снимках. Это уже третья атака украинских Вооруженных Сил на этот энергетический объект России. Радио Свобода, анализируя снимки, отмечает, что удар дронов был направлен на установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, используемую для получения сжиженных углеводородных газов.

Кроме того, в результате пожара российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край) пришлось аварийно закрыть. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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