'Оккупация' Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

Владимир Зеленский сообщил, что на южных направлениях ситуация в целом без изменений, но ВСУ продолжают усиливать позиции.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Ставка началась с доклада Главкома.

"Сумская область: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать. Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - поделился Зеленский ситуацией на фронте.

Также известно, что на Харьковщине продолжаются наши контрударные действия. Украинская разведка следит, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит.

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В Донецкой области наиболее тяжелая ситуация - Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.

На южных направлениях ситуация в целом без изменений. Однако, ВСУ продолжают усиливать позиции.

"Спасибо всем нашим солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые сейчас в боях и на боевых постах и полностью реализуют наши задачи в этой войне. Эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций. Дипломатия, чтобы достигать необходимых результатов, всегда должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому сейчас должны выстоять против любых российских ударов и провокаций на фронте и в приграничье. И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях", - подытожил Зеленский.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ совершили "мощный рывок" и контратаковали в Харьковской области. Войска РФ якобы захватили несколько украинских позиций и продвинулись в районе Липцов, и начали штурм агрегатного завода в Волчанске. РФ "не удалось" успешно провести наступательные операции на севере Харьковской области.

ВСУ может получить разрешение бить оружием Запада по тыловым районам России. Разрешение США на удары по территории России из американского оружия, на 16% уменьшили размер "неприкосновенной" территории агрессора. Сейчас ведутся активные дискуссии о разрешении на атаки без ограничений.

Самолет Воздушных сил ВСУ впервые ударил по территории России. Точным ударом украинской авиации был поражен военный объект на территории агрессора России в Белгородской области, пишут британские журналисты. Пока нет информации о том, какой тип боеприпаса был применен во время удара.

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