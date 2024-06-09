Самолет Воздушных сил ВСУ впервые ударил по территории России – Sky News

Точным ударом украинской авиации был поражен военный объект на территории агрессора России в Белгородской области, пишут британские журналисты.

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Самолет ВВС Украины ударил по Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: Википедия (иллюстративное фото), DeepState

Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые нанесла удар по военному объекту на территории Белгородской области РФ. Вероятно, удар был нанесен по командному узлу российских оккупантов.

Как сообщает Sky News со ссылкой на свой источник, удар был произведен в воскресенье, 9 июня. Оценка ущерба захватчика пока неизвестна.

"Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный по воздуху по цели на территории России", - пишут журналисты. видео дня

Также пока нет информации о том, какой тип боеприпаса был применен во время удара, и было ли это западное оружие.

Взрывы в Белгородской области 9 июня – главные новости по теме:

В Белгородской области раздались взрывы: в воскресенье россияне заявили о прилете по складу с боеприпасами своих оккупантов. Кроме того, были опубликованы видео с поднимающимся дымом и звуками детонации.

Уточнялось, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день была объявлена ракетная опасность. Сами взрывы были в Ракитнянском районе во время одной из воздушных тревог. Сообщалось о пожаре после взрывов.

Губернатор Гладков также заявлял, что "украинским беспилотником" были атакованы бойцы так называемой белгородской самообороны оккупантов. Трое из них получили ранения.

Удары по России Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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