Под Белгородом раздались мощные взрывы: куда 'прилетело'

Российские оккупанты снова попали под "раздачу"

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"Прилетело" по складу боеприпасов россиян в Белгородской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

В воскресенье, 9 июня, в Белгородской области снова раздались мощные взрывы. Местные рапортовали о прилете по складу боеприпасов оккупантов.

Путинские СМИ накануне писали, что в приграничной российской области третий раз за день была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью.

В белгородских пабликах затем опубликовали видео поднимающегося дыма у города со звуками вторичной детонации. Местные подтверждали в чатах, что прилет пришелся по объекту, который их военные превратили в склад боеприпасов.

видео дня

Отмечалось, что у склада мог быть расположен пункт с личным составом оккупантов.

OSINT-сообщества при этом уточняют, что взрывы произошли на небольшом складе БК.

В Белгороде горит склад БК - смотрите видео:

Украина применяет по РФ западное оружие - что следует знать

Как писал Главред, в Минобороны подтвердили использование оружия западного образца для уничтожения российских пусковых установок С-300 и С-400. Представитель министерства акцентировал внимание на том, что в течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 из РФ не использовались для нанесения массовых ударов по Харькову.

Ряд стран Запада, включая США, Британию и Германию, позволили бить по территории России своим оружием. Раньше это считалось "красными линиями" НАТО во избежания прямого столкновения с Россией.

Однако даже у этих разрешений есть свои условия. Например, Вашингтон позволяет атаковать исключительно военные объекты оккупантов в зоне, граничащей с Харьковской областью. Все еще есть запрет на использование ATACMS по дальним целям, таким как аэродром "Оленья", где особо активничают обстреливающие Украину Ту.

Зеленский назвал такое разрешение США с "условиями" недостаточным, поскольку Украина все еще не может предотвратить взлет стратегической авиации ВКС РФ.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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