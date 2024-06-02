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Разрешения ВСУ от США бить по территории РФ недостаточно: заявление Зеленского

Дмитрий Видоменко
2 июня 2024, 12:45обновлено 2 июня, 13:15
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Президент Владимир Зеленский отмечает, что разрешение США бить по территории РФ с HIMARS является недостаточным для поражения всех видов российского оружия.
Зеленский, Украина, США
Президент Зеленский оценил разрешение США для ВСУ бить по РФ/ коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что недавнее разрешение США наносить ВСУ удары по территории страны-агрессора РФ из систем HIMARS – недостаточно для поражения всех видов оружия, из которого верные Кремлю войска бьют по мирным украинцам. Такое мнение украинский лидер высказал в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла".

Как разъяснил Зеленский– страна-агрессора Россия регулярно наносит удары по гражданскому населению города Харьков.

"Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием", - сказал президент.

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При этом, сказал Зеленский, Украина уже находится в состоянии войне много лет, но не бьет из оружия по мирному населению РФ.

"А то, что Россия по нам бьет - все это видят. И видят тысячи погибших. Когда мы говорим – позвольте нам бить по технике Российской Федерации, которая находится на границе, позвольте бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам различными ракетами, по гражданской инфраструктуре - просто дамбы, энергетика, школы, университеты", - сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что в стране-агрессоре РФ даже больницы, где часто находятся и мирные жители, и военнослужащие, являются военной целью.

"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно позволили использовать Хаймарс в Харьковском регионе по границе с Украиной. Достаточно ли этого? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов, откуда Россию постоянно бьет совершенно спокойно и спокойно зная, что Украина не бьет в ответ. Нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений", - подытожил Зеленский.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее в США раскрыли планы РФ в Харьковской области. Российские оккупанты придерживают резервы, пока численность войск группировки Север не достигла цифры в 50-70 тысяч человек, пишут аналитики.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска. Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцев.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

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