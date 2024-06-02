Разрешения ВСУ от США бить по территории РФ недостаточно: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский отмечает, что разрешение США бить по территории РФ с HIMARS является недостаточным для поражения всех видов российского оружия.

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Президент Зеленский оценил разрешение США для ВСУ бить по РФ/ коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что недавнее разрешение США наносить ВСУ удары по территории страны-агрессора РФ из систем HIMARS – недостаточно для поражения всех видов оружия, из которого верные Кремлю войска бьют по мирным украинцам. Такое мнение украинский лидер высказал в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла".

Как разъяснил Зеленский– страна-агрессора Россия регулярно наносит удары по гражданскому населению города Харьков.

"Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием", - сказал президент.

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При этом, сказал Зеленский, Украина уже находится в состоянии войне много лет, но не бьет из оружия по мирному населению РФ.

"А то, что Россия по нам бьет - все это видят. И видят тысячи погибших. Когда мы говорим – позвольте нам бить по технике Российской Федерации, которая находится на границе, позвольте бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам различными ракетами, по гражданской инфраструктуре - просто дамбы, энергетика, школы, университеты", - сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что в стране-агрессоре РФ даже больницы, где часто находятся и мирные жители, и военнослужащие, являются военной целью.

"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно позволили использовать Хаймарс в Харьковском регионе по границе с Украиной. Достаточно ли этого? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов, откуда Россию постоянно бьет совершенно спокойно и спокойно зная, что Украина не бьет в ответ. Нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений", - подытожил Зеленский.

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