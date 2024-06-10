ВСУ совершили 'мощный рывок' и контратаковали в Харьковской области - ISW

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что оккупантам "не удалось" успешно провести наступательные операции на севере Харьковской области.

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ВСУ наступают на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

9 июня украинские силы совершили контратаку к северу и северо-востоку от города Харькова.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Глубокого, и готовились контратаковать в Волчанске 8 и 9 июня.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы захватили несколько украинских позиций и продвинулись в районе Липцов, и начали штурм агрегатного завода в Волчанске, передает ISW.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что оккупантам "не удалось" успешно провести наступательные операции на севере Харьковской области, и что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в этом районе.

В то же время советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 9 июня отметил, что войска РФ не достигли значительного прогресса на севере Харьковской области за последние дни.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight 9 июня заявила, что наблюдала небольшое количество подразделений российских оккупантов, которые прибыли вблизи Сумской и Черниговской областей. Она оценила, что эти войска РФ пока не могут достичь значительных результатов, если эти подразделения совершат наземную атаку на Украину.

Также Frontelligence Insight писало, что небольшая российская группировка, вероятно, сможет достичь даже меньшего территориального продвижения на поле боя, чем то, что российские силы уже достигли на севере Харьковской области.

Что происходит на Харьковщине / фото: ISW

Издание Sky News сообщило, что неназванный украинский военный источник заявил, что пилотируемый самолет ВСУ 9 июня нанес удар по российскому командному пункту в Белгородской области из неустановленного оружия, и что последствия атаки выясняются.

В британской прессе писали, что это был первый случай, когда украинский пилотируемый самолет нанес удар по военной цели в России.

На геолокационных кадрах, опубликованных 9 июня, виден пожар в неустановленном здании вблизи Центрального Ракитянского района Белгородской области, хотя причина пожара на кадрах непонятна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что произошел пожар в нежилом здании в Ракитянском районе, но заявил, что российская ПВО якобы сбила несколько воздушных целей над областью.

Российское оппозиционное издание "Астра" писало, что украинские войска нанесли удар по складу боеприпасов в Ракитянском районе.

Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении. Из-за угрозы ударов из HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области.

Эксперт Юлиан Рёпке сообщил, что ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска. Для переброски подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber.

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