Чудо на фронте: воины ВСУ на БМП эвакуировали раненого бойца под носом у врага

Раненого бойца ВСУ удалось вывезти на БМП Bradley, а обнаружили его во время аэроразведки.

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Раненого бойца ВСУ эвакуировали с поля боя / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады эвакуировали раненого побратима прямо на поле боя.

Пострадавший защитник Украины получил пять пулевых ранений, рассказали в 47-ой отдельной механизированной бригаде.

Подчеркивается, что раненого бойца ВСУ удалось вывезти на БМП Bradley, а обнаружили его во время аэроразведки.

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"Как уже позже мы узнали, зовут его Дмитрий. Он не знал наш это или вражеский дрон, однако на свой страх и риск начал изо всех сил сигнализировать, что нуждается в помощи. Сначала показывал на турникет и часы, мол, время идет. После чего вытащил военный билет, доказывая, что он не враг", - добавили в 47-ой ОМБр.

Бойцы 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия, дождавшись благоприятных условий. Сейчас боец лечится в госпитале.

Смотрите видео - эвакуация раненого бойца ВСУ:

/ Скриншот

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Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают силы. Военный рассказал, что много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику.Как сообщалось ранее, РФ стягивает резервы на границу и с новой тактикой идет на штурм на Харьковщине. На харьковском направлении продолжаются боестолкновения - РФ проводит атаки с полуночи.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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