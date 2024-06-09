Россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают войско - источник

Военный рассказал, что много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику.

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Оккупанты продвигаются к Часовому Яру / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

Российские военные, вероятно, с 3 июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Это часть города, расположенная ближе всего к оккупированному Бахмуту.

Собеседник издания "Украинская правда" среди военных, ознакомленный с ситуацией прокомментировал видео, которое было обнародовано на украинском Telegram-канале "Бахмутский демон".

"За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра. Много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе О0506 - дорога от Бахмута до Часового Яра через Хромовое. И под прикрытием FPV-шек они начали продвигаться и накапливаться. Центр города полностью мы", - отметил военный. видео дня

Оккупанты продвинулись в Часовом Яру / скриншот: Telegram

Смотрите видео о том, как оккупанты продвинулись в Часовом Яру:

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что российские оккупанты имеют целью захватить Часов Яр и Волчанск. Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку, считают аналитики Института изучения войны.

В ВСУ сообщили, что колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр. Подполковник Назар Волошин сообщил, что оккупанты используют колонны бронетехники для наступления на Часов Яр. Однако, все попытки врага наступать с применением механизированной составляющей заканчиваются безуспешно.

В ВСУ предупредили, что страна-агрессор Россия пытается развить новое наступление на трех направлениях. Ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

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