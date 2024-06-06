Россия пытается развить новое наступление на трех направлениях: в ВСУ предупредили

Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

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Оккупанты пытаются развить новое наступление / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

"Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке таком, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага", - констатировал он в эфире телемарафона.

По словам спикера, в частности, враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

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"Ну и конечно после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - отметил Волошин.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Напомним, что в ВСУ рассказали о весомых потерях врага на Юге. На Южном направлении украинские военные "минуснули" более 20 единиц вооружения и несколько командных пунктов врага. Впечатляющим является и число ликвидированных оккупантов.

Колонны российских оккупантов перешли в наступление на Часов Яр. Все попытки врага наступать с применением механизированной составляющей заканчиваются безуспешно. Потери врага на часовояровском направлении в 7-8 раз больше украинских.

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