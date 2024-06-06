Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытаются вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на Покровском направлении. Об этом говорится в вечернем сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону — отражены 15 атак, еще восемь — продолжаются. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения", — говорится в сообщении.
В Генштабе уточнили, что наибольшую активность 5 июня враг проявлял возле села Сокол. В то же время на Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.
На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками.
"Отбиты три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая", — добавили в Генштабе.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
На сегодня количество российских оккупантов в Украине составляет около 520 тысяч человек, рассказали в ГУР. В начале полномасштабного вторжения группировка войск РФ составляла 180 тысяч.
Российские оккупанты пытаются накопить силы, чтобы начать свое летнее наступление. РФ отправит в штурм еще 60 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.
Как пишет британское издание The Telegraph, наступление РФ в Харьковской области стало полным провалом. Необдуманные действия российского военного командования привели к неудаче.
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