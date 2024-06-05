УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР

Яна Ставская
5 июня 2024, 19:56
154
400 тысяч оккупантов насчитывали еще в ноябре 2023 года. Сейчас эта цифра существенно больше.
Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР
ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

На сегодня количество российских оккупантов в Украине составляет около 520 тысяч человек, рассказали изданию LIGA.net источники в ГУР. Тогда как в начале полномасштабного вторжения группировка войск РФ составляла, в качестве сравнения, 180 тысяч.

Кроме того, как указали в ГУР, на временно оккупированных территориях есть еще около 32 тысяч представителей Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, которые осуществляют полицейские функции.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко, в свою очередь, уточнил, что более 516 тысяч оккупантов составляют всю наземную группировку ВС РФ.

видео дня

В боях против Украины, по данным Центра, задействовано более 12 тысяч единиц вражеской техники.

Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский в комментарии журналистам отметил, что вооруженные силы России выросли не только количественно, но и качественно.

Война в Украине – главное за день, 5 июня

Ситуация на поле боя остается напряженной – россияне активно штурмуют позиции Вооруженных сил на четырех направлениях, подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду вечером.

Речь идет об активных боях на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

В частности, россияне до сих пор пытаются захватить господствующие высоты Часового Яра, уничтожая южные окрестности населенного пункта. Однако город контролируют защитники.

А в Волчанске ВСУ – в активной обороне. Аналитики Института изучения войны обратили внимание, что в этом районе наступление российских сил существенно замедлилось.

Кроме того, ВСУ наконец достигли преимущества в применении дронов и РЭБов, говорится в отчете Института.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФ

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФ

20:34 Мир
Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

19:49 Синоптик
Графики отключения света 6 июня: "Укрэнерго" предупредило о дефиците

Графики отключения света 6 июня: "Укрэнерго" предупредило о дефиците

19:22 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк 21525

Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине 6221

Дело не в Путине: аналитик объяснила истинную цель войны РФ в Украине

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхак 4255

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхак

В Раде хотят заблокировать одну из норм закона о мобилизации: кого касается 2984

В Раде хотят заблокировать одну из норм закона о мобилизации: кого касается

Последние новости

20:34

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФ

19:58

Как получить пышный укроп: способ, который порадует всех дачниковВидео

19:56

Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР

19:49

Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

19:22

Графики отключения света 6 июня: "Укрэнерго" предупредило о дефиците

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
19:10

Зачем Трамп берет пример с Януковичамнение

19:00

Пункты управления взрываются: в ВСУ рассказали о весомых потерях врага на Юге

18:59

Премьер Александр Стоянов покидает балетную сцену - реакция Екатерины Кухар

18:55

Чем обработать баклажаны, чтобы не ел колорадский жук: очень грамотный совет

Реклама
18:53

Подействовало: русские в панике перебрасывают ПВО в Крым, оголяя другие позиции

18:46

Женщины - в ТЦК, мужчины - на фронт: министр высказалась о военнообязанных женщинах

18:44

У Путина началась паника: сколько продлится наступление россиян - детали от Жданова

18:01

Германия готовится к войне с РФ: сколько есть времени на подготовку

17:59

Войско РФ - это "Тришкин кафтан": Жданов анонсировал освобождение юга и Крыма

17:49

Это унижает Путина: стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым

17:44

Популярный украинский актер перенес операцию - фото из палаты

17:42

"Серьезный замес": россияне ломятся в стратегически важный город На Донетчине

17:39

Киев радикально изменил военную тактику: бои перешли на территорию России - BILD

17:24

РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов: в ВСУ раскрыли детали адских боев

17:10

Как облагородить пень: интересные идеи, о которых мало кто догадываетсяВидео

Реклама
17:01

Как правильно - "зал" или "зала": ответ удивитВидео

16:55

Воинский учет юношей, которые за границей: в правительстве рассказали об отсрочке

16:47

Известный ведущий поделился трогательными воспоминаниями про Руслану Писанку

16:36

Ситуация на фронте сложная, оккупанты наступают на многих направлениях - Сырский

16:17

Приметы 6 июня: что нужно сделать, чтобы укрепить свое здоровье

16:17

Уволенная после обращения журналистов Гуменюк получила новую должность в ОК "Юг": детали

16:13

Странный вид: Собчак вышла в свет в ползунках

16:06

Макрон готовит громкое заявление: что будут делать войска Франции в Украине

15:53

Раскрыты ракеты для F-16, которые способны уничтожить аэродром "Энгельс"

15:40

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:35

Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способВидео

15:25

Меган Маркл и принц Гарри получили публичное унижение

14:50

"Путину нечем отвечать": Жданов описал главную проблему в армии РФ

14:43

ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов и техники: у врага пена изо рта

14:38

Таки появился: как выглядел бывший Заворотнюк в день ее похорон

14:32

Когда празднуют летнее солнцестояние: приметы, которыми не стоит пренебрегатьВидео

14:32

Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременностиВидео

14:13

РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

13:56

Владимир Дантес обновил данные и проходит ВВК - подробности

13:19

Фанаты в недоумении: невестка Софии Ротару стала выглядеть, как ее дочь

Реклама
13:15

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

13:11

Как избавиться от мух: самое простое самодельное средство из 2 ингредиентовВидео

12:52

Выманивают ВСУ: названо направление, где оккупанты готовят удар - это не Харьков

12:11

Свет будет лишь 2-4 часа в день: украинцам нужно готовиться к жизни в холоде и темноте - FT

11:59

Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ

11:56

Россия усилила закупку советской техники по всему миру: эксперт назвал причину

11:54

Единственная справедливая формула: в МИД ответили на мирный план Китая

11:50

Россияне начинают нервничать: в ISW рассказали о преимуществах ВСУ на фронте

11:24

Еще одной категории украинцев запретили выезжать из страны: что известно

11:17

В Украине подорожают бензин и дизельное топливо: на сколько вырастет ценаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять