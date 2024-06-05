Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР

На сегодня количество российских оккупантов в Украине составляет около 520 тысяч человек, рассказали изданию LIGA.net источники в ГУР. Тогда как в начале полномасштабного вторжения группировка войск РФ составляла, в качестве сравнения, 180 тысяч.
Кроме того, как указали в ГУР, на временно оккупированных территориях есть еще около 32 тысяч представителей Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, которые осуществляют полицейские функции.
Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко, в свою очередь, уточнил, что более 516 тысяч оккупантов составляют всю наземную группировку ВС РФ.
В боях против Украины, по данным Центра, задействовано более 12 тысяч единиц вражеской техники.
Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский в комментарии журналистам отметил, что вооруженные силы России выросли не только количественно, но и качественно.
Война в Украине – главное за день, 5 июня
Ситуация на поле боя остается напряженной – россияне активно штурмуют позиции Вооруженных сил на четырех направлениях, подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду вечером.
Речь идет об активных боях на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.
В частности, россияне до сих пор пытаются захватить господствующие высоты Часового Яра, уничтожая южные окрестности населенного пункта. Однако город контролируют защитники.
А в Волчанске ВСУ – в активной обороне. Аналитики Института изучения войны обратили внимание, что в этом районе наступление российских сил существенно замедлилось.
Кроме того, ВСУ наконец достигли преимущества в применении дронов и РЭБов, говорится в отчете Института.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.
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