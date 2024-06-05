Женщины - в ТЦК, мужчины - на фронт: министр высказалась о военнообязанных женщинах

В "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин, они являются прекрасными кадрами для работы в ТЦК, заявила Ирина Верещук.

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Верещук поддержала привлечение женщин к работе в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ukrainer.net

Набор женщин в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки поможет высвободить украинских мужчин для участия в боевых действиях на фронте. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

"Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - считает Верещук.

Верещук отметила, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин.

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"Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности", - подчеркнула она.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - призовут ли женщин на службу

Как сообщал Главред, 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит значительные изменения в процесс воинского учета. Военнообязанных женщин, которые не обновят свои данные в течение 60 дней, будут штрафовать на сумму от 17 до 25,5 тыс. грн, сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Также в ВСУ рассматривают возможность мобилизации женщин по "израильскому образцу", сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в комментарии The Times. Она отметила, что девушек должны готовить к службе в армии с детства. Однако, Центр по противодействию дезинформации при СНБО опроверг эту информацию, заявив, что мобилизация женщин не стоит на повестке дня.

Кроме этого, в декабре 2023 года несколько народных депутатов Верховной Рады подняли вопрос о призыве женщин на военную службу. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины и женщины, которые являются военнообязанными. Парламентарии тогда предупредили граждан о возможности принятия "непопулярных решений" в случае более широкой потребности защиты Родины.

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