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Обновление данных в ТЦК и штрафы: что нужно знать военнообязанным женщинам

Мария Николишин
1 июня 2024, 15:19
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Военнообязанным женщинам, которые не имеют действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, следует пройти военно-врачебную комиссию.
Обновление данных в ТЦК и штрафы: что нужно знать военнообязанным женщинам
Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои данные в ТЦК / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, который принес значительные изменения в процессе воинского учета и мобилизации. В частности, военнообязанных женщин также будут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение 60 дней - с момента вступления в силу закона о мобилизации. Сумма штрафа от 17 до 25,5 тыс. грн. Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков, передает Telegraf.

"Их также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ", - подчеркнул Волков.

Представитель ТЦК подчеркнул, что сейчас в Украине мобилизуют женщин только тогда, когда они выразили желание.

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"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинский осмотр вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, в возрасте старше 55 лет, забронированные и женщины, которые имеют действительный военно-учетный документ", - говорит Волков.

Он добавил, что военнообязанным женщинам, которые не имеют действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, следует пройти военно-врачебную комиссию.

Обновление данных в ТЦК и штрафы: что нужно знать военнообязанным женщинам
Закон о мобилизации / инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные украинцы должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. После этого персональные данные нужно обновлять в случае их изменения в течение недели.

К тому же, в Украине запустили новое мобильное приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". В нем будет содержаться QR-код, который будет указывать на статус военнообязанного, призывника или резервиста.

Также в Украине в ближайшее время появится документ единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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