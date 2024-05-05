Для военнообязанных введут документ единого образца: что известно

В Генштабе и Кабмине хотят унифицировать форму военно-учетного документа.

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В Украине усиливают мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В Украине в ближайшее время появится документ единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил в интервью NV представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

По его словам те документы, которые были выданы до вступления в силу закона о мобилизации, остаются в силе. В эти документы будут внесены соответствующие отметки.

"Вместе с тем сейчас уже прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного, резервиста, призывника, по единой форме. После утверждения Кабмином он вступит в силу", - подчеркнул Глущенко.

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То есть со вступлением в силу постановления КМУ гражданам, у которых нет ВУД, будет выдаваться документ установленного образца. А те, кто уже имеют ВУД, которые выданы до вступления в силу закона, являются действительными.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Глущенко пояснил, что формы ВУД (военно-учетного документа, - Главред) для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента и для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов могут быть разной формы и формата.

"С целью унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата, образца, для призывников, военнообязанных и резервистов", - ответил представитель Генштаба.

Закон о мобилизации - каких изменений ждать

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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