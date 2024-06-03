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И мужчины, и женщины должны быть военнообязанными с 18 лет, а воевать с 23 - Федоренко

Руслана Заклинская
3 июня 2024, 14:32
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До 23-х лет каждый гражданин должен иметь военно-учетную специальность, понимать как оно работает, заявил Юрий Федоренко.
И мужчины, и женщины должны быть военнообязанными с 18 лет, а воевать с 23 - Федоренко
Все украинцы должны быть военнообязанными / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Силы территориальной обороны ВСУ

В Украине военнообязанными должны быть как мужчины, так и женщины. Все граждане должны получать военную подготовку с 18 лет и участвовать в боевых действиях с 23 лет. Такое мнение высказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в интервью "Армия TV".

"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными - мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года - это именно то, что должно быть. К этому времени каждый должен иметь военно-учетную специальность, понимать как оно работает", - сказал он.

Федоренко утверждает, что если бы нация была подготовлена к войне заранее, то каждый мог бы взять оружие в первые дни. Люди, зная азы военного дела, стали бы на защиту страны.

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"И тем количеством людей, которое было бы, мы могли бы обеспечить гораздо больший результат при меньшем количестве потерь", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, для подготовки нации нужны годы и уже сейчас необходимо закладывать соответствующие расходы в государственном бюджете на актуализацию данных всех граждан и их поэтапную подготовку. Федоренко также отметил, что общевойсковую подготовку проходят все мобилизованные, но качество этой подготовки зависит от учебного центра.

"Не будем идеализировать процессы, но в некоторых учебных центрах готовят хорошо. О своих военных скажу, что имея уже контакты с руководителями нормальных центров, где происходит общевойсковая подготовка, я звоню им и прошу, если есть возможно дополнительная какая-то нагрузка, то чтобы "прогнать" людей. Потому что человек, который прошел общевойсковую подготовку, он действует уже совсем по-другому, он действует уже плюс-минус осознанно. А если эта подготовка хорошая, а потом человек еще пройдет боевое слаживание, то тогда это вообще будет подготовленный военный, который сможет выполнить боевую задачу и сохранить жизнь свою и своих побратимов. И потом, в перспективе, передать свой опыт", - отметил комбат.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - призовут ли женщин на службу

Как сообщал Главред, 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит значительные изменения в процесс воинского учета. Военнообязанных женщин, которые не обновят свои данные в течение 60 дней, будут штрафовать на сумму от 17 до 25,5 тыс. грн, сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков.

Также в ВСУ рассматривают возможность мобилизации женщин по "израильскому образцу", сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в комментарии The Times. Она отметила, что девушек должны готовить к службе в армии с детства. Однако, Центр по противодействию дезинформации при СНБО опроверг эту информацию, заявив, что мобилизация женщин не стоит на повестке дня.

Кроме этого, в декабре 2023 года несколько народных депутатов Верховной Рады подняли вопрос о призыве женщин на военную службу. На данный момент в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины и женщины, которые являются военнообязанными. Парламентарии тогда предупредили граждан о возможности принятия "непопулярных решений" в случае более широкой потребности защиты Родины.

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