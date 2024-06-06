В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

Российские оккупанты будут пытаться атаковать внезапно, говорит эксперт Иван Киричевский.

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Россияне готовятся к летнему наступлению / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Оперативное командование "Запад"

Российские оккупанты пытаются накопить силы, чтобы начать свое летнее наступление. РФ отправит в штурм еще 60 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, сообщает Эспрессо.

Эти боевые действия могут начать как в июне, так и в июле или августе. При этом враг будет пытаться "атаковать внезапно где-то на востоке".

"Есть еще более сложный вариант, когда россияне поближе к осени пойдут на проведение масштабной мобилизации, чтобы накопить силы на зимнюю кампанию. Грубо говоря, здесь возникает такая история, что перспективы, которые может готовить Кремль для ведения дальнейшей войны, выглядят гораздо сложнее, чем та непростая ситуация, которая сейчас наблюдается на востоке и севере", — сказал он. видео дня

Киричевский добавил, что сейчас характер процессов, которые протекают на фронте, можно назвать "позиционным тупиком". Он объяснил, что сейчас на фронте очень активные и напряженные бои, при которых стороны не продвигаются.

"Мы стоим в обороне, но у россиян тоже нет темпов продвижения, которые имели бы сейчас определенный резонанс. Если им удается даже что-то отразить, то это ненадолго. Поэтому здесь возникает вопрос в том, какую стратегию может выбрать Кремль для дальнейших боевых действий", — сказал военный эксперт.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

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