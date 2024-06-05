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Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22: в чем причина

Яна Ставская
5 июня 2024, 05:30
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Этими самолетами россияне, в частности, перебрасывали в Беларусь военные грузы.
Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22: в чем причина
Россия продолжает терять боевую авиацию / Коллаж Главреда. Defense Express

Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

Эксперты обращают внимание, что в России эти "птички" считаются редкими.

Также аналитики отметили, что бортами Ан-22 Россия доставляла в Беларусь военные грузы еще летом 2022 года.

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В России решение объясняют невозможностью эксплуатации военно-транспортного Ан-22 кроме как путем "каннибализма комплектующих".

Впрочем, прекратить эксплуатацию А-22 хотели еще в 2020 году.

Удары Украины по России - главное

Вчера вечером, 4 июня, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не запрещали ВСУ бить по боевой авиации оккупантов над территорией РФ.

Накануне США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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