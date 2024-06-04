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Саммит откроет путь к миру: в Швейцарии планируют привлечь РФ к переговорам

Руслана Заклинская
4 июня 2024, 22:27
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На встрече 15-16 июня в Швейцарии основное внимание уделят трем мероприятиям как способу укрепления доверия и привлечения Кремля к переговорам.
Саммит откроет путь к миру: в Швейцарии планируют привлечь РФ к переговорам
Саммит мира может привлечь РФ к переговорам / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Саммит мира в Швейцарии имеет целью проложить путь для привлечения представителей России к будущим переговорам после достижения договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению похищенных детей. Об этом говорится в проекте документа, которым располагает Bloomberg.

Согласно проекту документа, встреча будет сосредоточена на трех ключевых вопросах, которые должны укрепить доверие для дальнейшего взаимодействия с Москвой. Хотя российские официальные лица исключены из формата, возглавляемого Киевом, в документе указано, что прекращение войны должно происходить с участием всех сторон.

"Мы, таким образом, согласились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе, который могут изменить во время переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский стремился добиться консенсуса среди стран, особенно Глобального Юга, относительно более широкого набора требований, включая полный вывод российских войск из Украины, прежде чем начать переговоры с Москвой. Однако цели швейцарского саммита сузились до украинского плана из 10 пунктов.

В проекте документа указаны три основных принципа:

  1. Ядерные объекты должны быть безопасными. Любая угроза применения ядерного оружия "недопустима". Ядерные объекты, в частности электростанция в Запорожье, должны работать под контролем Украины в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии.
  2. Продовольственная безопасность не должна быть "оружием" - и должна быть гарантирована свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам для своей сельскохозяйственной продукции.
  3. Все пленные должны быть освобождены, включая всех "депортированных и незаконно перемещенных" украинских детей и мирных жителей, которых должны вернуть в Украину.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддерживают инициативу Пекина по завершению войны, в которой будут участвовать как Украина, так и Россия. Проект документа предусматривает проведение второго саммита, где путь к миру должен соответствовать Уставу ООН.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира. Он считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает лишь за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
Саммит мира / Инфографика: Главред

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