Саммит откроет путь к миру: в Швейцарии планируют привлечь РФ к переговорам

На встрече 15-16 июня в Швейцарии основное внимание уделят трем мероприятиям как способу укрепления доверия и привлечения Кремля к переговорам.

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Саммит мира может привлечь РФ к переговорам / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Саммит мира в Швейцарии имеет целью проложить путь для привлечения представителей России к будущим переговорам после достижения договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению похищенных детей. Об этом говорится в проекте документа, которым располагает Bloomberg.

Согласно проекту документа, встреча будет сосредоточена на трех ключевых вопросах, которые должны укрепить доверие для дальнейшего взаимодействия с Москвой. Хотя российские официальные лица исключены из формата, возглавляемого Киевом, в документе указано, что прекращение войны должно происходить с участием всех сторон.

"Мы, таким образом, согласились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе, который могут изменить во время переговоров. видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский стремился добиться консенсуса среди стран, особенно Глобального Юга, относительно более широкого набора требований, включая полный вывод российских войск из Украины, прежде чем начать переговоры с Москвой. Однако цели швейцарского саммита сузились до украинского плана из 10 пунктов.

В проекте документа указаны три основных принципа:

Ядерные объекты должны быть безопасными. Любая угроза применения ядерного оружия "недопустима". Ядерные объекты, в частности электростанция в Запорожье, должны работать под контролем Украины в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии. Продовольственная безопасность не должна быть "оружием" - и должна быть гарантирована свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам для своей сельскохозяйственной продукции. Все пленные должны быть освобождены, включая всех "депортированных и незаконно перемещенных" украинских детей и мирных жителей, которых должны вернуть в Украину.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддерживают инициативу Пекина по завершению войны, в которой будут участвовать как Украина, так и Россия. Проект документа предусматривает проведение второго саммита, где путь к миру должен соответствовать Уставу ООН.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира. Он считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает лишь за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена позиция и Украины, и России.

Саммит мира / Инфографика: Главред

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