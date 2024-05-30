Украина и США подпишут гарантии безопасности перед "саммитом мира" - FT

Помимо этого, Вашингтон готовится разрешить Украине атаковать Россию американским вооружением.

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Байден и Зеленский все же встретятся, хотя и не на "мирном саммите" в Швейцарии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Соединенные Штаты подготовили двухсторонние "гарантии безопасности" для Украины, включая военную подготовку, обмен разведданными и финансовую помощь, говорится в материале FT.

По словам чиновников США, стороны подпишут соглашение за несколько дней до саммита в Швейцарии в кулуарах встречи G7 в Италии.

Предложение поступило Киеву в момент, когда Зеленский публично выразил разочарование отказом Байдена присутствовать на "саммите мира" в Швейцарии.

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Журналисты, ссылаясь на украинские источники, описывают состояние Зеленского в настоящее время словом "паранойя", так как глава Украины не совсем верит в искренность намерений Америки и предполагает, что Вашингтон желает подтолкнуть Украину к невыгодному "миру" с Россией и закончить войну любой ценой до президентских выборов в США.

В материале говорится, что в отношениях Киева и Вашингтона сейчас наступил очень тяжелый период - по разным причинам (начиная с затягивания утверждения нового пакета помощи и заканчивая призывом США не бить по НПЗ России).

В то же время Белый дом может разрешить Украине атаковать американским оружием территорию России уже "в ближайшие дни".

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира, созываемый Украиной, ради поисков среди стран мира вариантов завершения войны с Россией. Москву, по естественным причинам, на встречу не пригласили.

Как сообщила пресса, не будет участвовать в саммите и Байден. В эти дни у американского главы запланирована поездка в рамках предвыборной кампании. Зеленский публично раскритиковал решение Белого дома.

"Его отсутствию будет только аплодировать Путин. Лично будет аплодировать Путин. Причем, стоя", - подчеркнул глава государства.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира - основные положения / Инфографика Главреда

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